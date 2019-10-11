Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı

Babasının İstanbul 'da olduğu öğrenilen şehidin evinin önüne Türk bayrakları asıldı.

Haberi duyan Bilgen'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.

Suriye 'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

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