- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı - Son Dakika

- Azez'den Filistin'e destek: Meclis binasında Filistin bayrakları açıldı
AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bir grup, yerel meclis binasında Filistin bayrakları açarak, Filistin'e destek verdi.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinde farklı ülkelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. Suriye'nin Azez ilçesinde bir grup, yerel meclis binasının çatısında Filistin bayrakları açarak, Filistin'e destek verdi. Meclis binasında Türk bayrağı da açılırken, Türk ve Filistin bayrakları yan yana dalgalandı.
Kaynak: İHA
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