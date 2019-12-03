Son Dakika Haberleri: Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı
Son Dakika Güncel Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı - Son Dakika

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı

7 saat önce

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı, System.String[]

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Havan ve roketleri saldırının ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Canım sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan ikisi durumu ağır olduğu için Kilis'e sevk edildi.


Kilis, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
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