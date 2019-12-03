Son Dakika Haberleri: Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı
Son Dakika Güncel Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı - Son Dakika

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı

6 saat önce

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı, System.String[]

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Havan ve roketleri saldırının ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 1 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan ikisi durumu ağır olduğu için Kilis'e sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Saldırının yapıldığı bölgeden görüntü

-Yaralıların taşınması

-Detaylar


Kilis, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
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