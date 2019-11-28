Azez'e havan ve roketli saldırı: 3 yaralı
6 saat önce
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden gece geç saatlerde havan ve roketli saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye
'nin Halep kentine bağlı Azez
ilçesine terör örgütü PKK/ YPG
kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden gece geç saatlerde havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.
Gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı. Saldırılarda bazı evlerde hasar oluşurken, 3 sivil de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, havan ve roketli saldırıların yapıldığı bölge ise TSK birlikleri tarafından ateş altına alındı.
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