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Azez'e havan ve roketli saldırı: 3 yaralı

6 saat önce

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden gece geç saatlerde havan ve roketli saldırı düzenlendi.

Azez'e havan ve roketli saldırı: 3 yaralı, System.String[]
KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden gece geç saatlerde havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı. Saldırılarda bazı evlerde hasar oluşurken, 3 sivil de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, havan ve roketli saldırıların yapıldığı bölge ise TSK birlikleri tarafından ateş altına alındı.


- Kilis
Kilis, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
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