Azez halkı bayrama hazır
50 dakika önce
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
'nin Halep iline bağlı Azez
şehri sakinleri, Ramazan Bayramı
öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor. İç savaşın harabe ettiği şehirde insanlar şehir pazarına giderek tekrar gülümseyebilmek için bayramlık ve çocuklara oyuncak alıyor.
Geçtiğimiz akşam 16'dan fazla insanın bombalı saldırıda hayatını kaybettiği Azez halkı, bayrama biraz daha buruk giriyor. - AZEZ
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez