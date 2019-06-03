Son Dakika Haberleri: Azez halkı bayrama hazır
Son Dakika Güncel Haber

Azez halkı bayrama hazır

50 dakika önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.

Azez halkı bayrama hazır, System.String[]
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor. İç savaşın harabe ettiği şehirde insanlar şehir pazarına giderek tekrar gülümseyebilmek için bayramlık ve çocuklara oyuncak alıyor.

Geçtiğimiz akşam 16'dan fazla insanın bombalı saldırıda hayatını kaybettiği Azez halkı, bayrama biraz daha buruk giriyor. - AZEZ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Suriye, Azez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 00:30:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azez halkı bayrama hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]