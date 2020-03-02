Azez halkından Bahar Kalkanı harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azez halkından Bahar Kalkanı harekatına destek - Son Dakika

Azez halkından Bahar Kalkanı harekatına destek

6 saat önce

Halep halkı TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek toplantısı düzenledi.

Azez halkından Bahar Kalkanı harekatına destek, System.String[]

Halep halkı TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek toplantısı düzenledi.


Suriye'nin Halep'e bağlı Azez kentinde yüzlerce kişi TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek için sokaklara çıktı. Türkiye'nin askeri operasyonuna destek veren göstericiler Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti. Türkiye bayrakları taşıyan Azez halkı, Esad rejimini protesto eden sloganlar attılar. İstikrar ve güven ortamına yaşamak isteğini vurgulayan göstericiler, Esad saldırıları nedeniyle binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve çoğu Suriyelinin de en az 4 kez yaşadıkları bölgeleri terk ettiğini söyledi. - HALEP

Bahar Kalkanı Harekatı, Azez, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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