Azez halkından Türkiye'ye destek gösterisi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Azez halkından Türkiye'ye destek gösterisi - Son Dakika

Azez halkından Türkiye'ye destek gösterisi

6 saat önce

Türkiye'nin İdlib'de rejime yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Azez'deki aşiretler toplantı düzenlerken meydanda ise büyük bir kalabalık Türkiye'ye destek gösterisi gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin İdlib'de rejime yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Azez'deki aşiretler toplantı düzenlerken meydanda ise büyük bir kalabalık Türkiye'ye destek gösterisi gerçekleştirdi.


İdlib'e saldırı gerçekleştiren Esad rejimine yönelik Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına Suriye'nin Azez kentinden de destek geldi. Aşiret liderleri bir araya gelip toplantı düzenlerken Azez Meydanında toplanan binlerce kişi ise harekata destek gösterisi düzenledi. Harekatın başarılı bir şekilde devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren halk Esad rejimine ise lanet okudu.


Gösteriye katılan bir Suriyeli, "Protestolarımıza başladığımız gibi devam edeceğiz. Türkler bizim kardeşlerimiz, kardeşlik sınır tanımaz, Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni destekliyoruz. Hiçbir zaman zulüm yapan rejimleri kabul etmeyeceğiz" dedi.


Başka Suriyeli ise, "SMO ve TSK'daki kardeşlerimizin bizi zulüm yapan rejimden kurtaracağına inanıyoruz. İnşallah Allah yardım edecek, Suriye kurtulunca kadar sokaklara çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


SİHA'nın başarısı posterlere yansıdı


Yerli üretim SİHA'ların Esad rejimine ait hedefleri vurma başarısı Suriye'de de yankı buldu. Azezliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterine bastıkları yerli üretim SİHA fotoğrafını gösteri boyunca taşıdı. Gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşmaların ses kayıtlarına da yer verildi. - AZEZ

Bahar Kalkanı Harekatı, Türkiye, İdlib, Azez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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