Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı
1 saat önce
Suriye'de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgelerini kana bulamak isteyen teröristler yakalandı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:18 Kaynak: İHA
'de Fırat
Kalkanı ile Zeytin
Dalı Harekat Bölgelerini kana bulamak isteyen teröristler yakalandı. Kilis
'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez
ilçesindeki otogarda üzerlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kadınla, bunlara yardım ve yataklık yapan PYD/PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 3 şahıs daha yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan 5 terörist sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS
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