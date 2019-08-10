Son Dakika Haberleri: Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı
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Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı

1 saat önce

Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandıAZEZ - Suriye'de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgelerini kana bulamak isteyen teröristler yakalandı.

Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı
AZEZ - Suriye'de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgelerini kana bulamak isteyen teröristler yakalandı.
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda üzerlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kadınla, bunlara yardım ve yataklık yapan PYD/PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 3 şahıs daha yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan 5 terörist sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.
Suriye, Fırat, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
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