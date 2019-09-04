Son Dakika Haberleri: - Azez'i Kana Bulayan 4 Terörist Yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Azez'i Kana Bulayan 4 Terörist Yakalandı

3 saat önce

- Azez'i kana bulayan 4 terörist yakalandıKİLİS - Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde 1 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden olan PKK/PYD'li 4 terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Azez'i kana bulayan 4 terörist yakalandı

KİLİS - Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde 1 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden olan PKK/PYD'li 4 terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dün Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanmış 2 motosiklet ile gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 16 sivil yaralanmıştı. Suriye Görev Gücü kapsamında Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü incelemeler sonrasında düzenlenen operasyonda, PKK/PYD'li 4 terörist yakalandı. Azez Emniyet Müdürü Muhammed Dahir, teröristlerin sorgularının sürdüğünü açıkladı.

Suriye, Azez, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Azez'deki patlamanın failleri yakalandı
Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlarla uğurlandı PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:19:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Azez'i Kana Bulayan 4 Terörist Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]