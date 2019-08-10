Son Dakika Haberleri: Azez'i kana bulayan terörist yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Azez'i kana bulayan terörist yakalandı

1 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlatılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin yaralanmasına yol açan terörist, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı.

Azez'i kana bulayan terörist yakalandı, System.String[]
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlatılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin yaralanmasına yol açan terörist, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'i kana bulayan teröristi, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı. Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca sivil yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi amacıyla bölgedeki hastanelere sevk ettikten sonra hayatını kaybeden bir kişinin de cesedini kaldırdı. Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) tarafından yakalanan teröriste sivil halk tepki gösterdi. - AZEZ
Suriye, Azez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı
Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:36:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azez'i kana bulayan terörist yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]