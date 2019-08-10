Son Dakika Haberleri: Azez'i kana bulayan terörist yakalandı
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Azez'i kana bulayan terörist yakalandı

58 dakika önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlatılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin yaralanmasına yol açan terörist, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı.

Azez'i kana bulayan terörist yakalandı, System.String[]
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlatılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine onlarca kişinin yaralanmasına yol açan terörist, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'i kana bulayan teröristi, Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yakalandı. Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca sivil yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi amacıyla bölgedeki hastanelere sevk ettikten sonra hayatını kaybeden bir kişinin de cesedini kaldırdı. Azez polisi ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) tarafından yakalanan teröriste sivil halk tepki gösterdi.
(İHA)
Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
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