Son Dakika Haberleri: Azez'i kana bulayan teröristler yakalandı
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Azez'i kana bulayan teröristler yakalandı

24 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.

Azez'i kana bulayan teröristler yakalandı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/ PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.
Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Azez'de bombalı araç saldırısıyla çoğu sivil 23 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristleri yakaladı.
Terör örgütü üyeleri, Azez yerel mahkemesine sevk edilerek tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:47 Kaynak: AA
PKK, Suriye, Azez, Güncel
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