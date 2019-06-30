Son Dakika Haberleri: Azez'i kana bulayan teröristler yakalandı
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Azez'i kana bulayan teröristler yakalandı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/ PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.
Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Azez'de bombalı araç saldırısıyla çoğu sivil 23 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristleri yakaladı.
Terör örgütü üyeleri, Azez yerel mahkemesine sevk edilerek tutuklandı.
Azez'i kana bulayan teröristler yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:13 Kaynak: AA
PKK, Suriye, Azez, Güncel
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