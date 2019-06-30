Azez'i kana bulayan teröristler yakalandı
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/PKK mensubu 7 terörist ele geçirildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:13 Kaynak: AA
'nin kuzeyindeki Azez
ilçesinde ay başında 23 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen YPG/ PKK
mensubu 7 terörist ele geçirildi.
Azez Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 2 Haziran'da Azez'de bombalı araç saldırısıyla çoğu sivil 23 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan teröristleri yakaladı.
Terör örgütü üyeleri, Azez yerel mahkemesine sevk edilerek tutuklandı.
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