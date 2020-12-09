Azez ilçesindeki sebze halinde patlamaya hazır bomba düzeneği imha edildi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez, Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerinde yaşayan siviller, terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlenen terör saldırılarının hedefi oluyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

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