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Azez şehidi için fidan dikildi

8 saat önce

SURİYE'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) için memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 bin 360 adet fidan dikildi.

Azez şehidi için fidan dikildi, System.String[]

SURİYE'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse, PKK/PYD- YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) için memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 bin 360 adet fidan dikildi.

Beyşehir ilçesinde Avşar Mahalle Muhtarı Yasin Sünbül, mahalle halkıyla bir araya gelip, bölgelerinde parka  geçen ay Azez kentinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer anısına fiden dikmek için karar aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle bugün fidan dikme töreni düzenlendi. Törene şehit Mermer'in annesi  Necla Mermer ve babası Recep Mermer de katıldı. Törende 2 bin 360 adet fidan toprakla buluşturuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:15 Kaynak: DHA
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