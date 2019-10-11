Azez şehidi Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi memleketine getirildi

Bu sırada tabutun yanına gelen şehidin babası Recep ile annesi Necla Mermer, teröre lanet okudu.

Akşam saatlerinde Konya Havalimanı 'na getirilen şehit Mermer'in cenazesi, yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören taburu tarafından cenaze aracına taşındı.

Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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