Son Dakika Haberleri: Azez Suriyeli Aşiret ve Kabile Reislerinden, Fırat'ın Doğusuna Operasyon Çağrısı

Azez Suriyeli Aşiret ve Kabile Reislerinden, Fırat'ın Doğusuna Operasyon Çağrısı

1 saat önce

Suriyeli aşiret ve kabile reislerinden, Fırat'ın doğusuna operasyon çağrısıSURİYELİ aşiret ve kabile reisleri, bir süre önce kurdukları meclisin 35 kişiden oluşan başkanlık heyetinin seçimini yaptı.

Suriyeli aşiret ve kabile reislerinden, Fırat'ın doğusuna operasyon çağrısı

SURİYELİ aşiret ve kabile reisleri, bir süre önce kurdukları meclisin 35 kişiden oluşan başkanlık heyetinin seçimini yaptı. Aşiret ve kabile reisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon çağrısı yaptı, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesini istedi.

Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerin 400 temsilcisi 2 ay önce Suriye'nin Azez kentinde toplanarak meclis oluşturdu. 2 aydır meclisin yürüttüğü çalışmaların ardından bugün düzenlenen toplantıda 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin başkanlık heyeti seçimi yapıldı. Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturma hedefiyle oluşturulan meclisin başkanlığına yapılan toplantı sonunda Abu Necib Rami El Dos getirildi. Azez kentinin Succu bölgesinde düzenlenen ve Abu Necib Rami El Dos'un başkanlığını yaptığı 35 kişiden oluşan heyet daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Meclisin kuruluş ve amaçlarının anlatıldığı açık alanda yapılan toplantı aniden bastıran yağmur nedeniyle kapalı alanda devam etti.

Özgür Suriye Ordusu güçleri ve yerel polislerin yoğun önlem aldığı toplantıya yerel kıyafetleriyle katılan aşiret ve kabile reisleri adına konuşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı Abu Necib Rami El Dos, meclis oluşumuna aşiret ve kabilelerden desteğin sürekli arttığını söyledi. Suriye'yi baskıcı bir yönetimden eşitliğin, adaletin ve özgürlüklerin ülkesine çevirmeyi meclis olarak kendilerine ilke edindiklerini anlatan El Dos, 'Suriye devriminin temel taşlarına bağlı olarak zalim rejimin düşürülmesi amacıyla Suriye halkına söz veriyoruz. Aynı zamanda bütün terörist unsurlar, mezhepsel milisler ve Suriye halkına düşman yabancı güçlerin Suriye'den çıkartılmasını istiyoruz. Ayrıca, ülkemizin ve şehirlerimizin demografik değişimine kesinlikle karşıyız' dedi.

Fırat'ın doğusundaki aşiret ve kabile mensuplarını meclis çatısı altına girmeye davet eden El Dos, 'Zira bu terör örgütleri, Suriye'nin bir takım topraklarını bölmek ve Suriye'nin parçalanmasını hedefleyen dış mihrakların şüpheli projelerine dahil etmek istemektedirler. Bu münasebetle meclis olarak; Özgür ordu, Türk Hükümeti ve Türk Ordusuna Fırat'ın Doğusuna operasyon konusunda yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz. Aynı şekilde Türk Ordusunun bölücü örgütlere karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz' diye konuştu.

Suriye kabileler ve aşiretler meclisinin içerisinde; Arap, Türkmen, Süryani, Dürzi, Alevi ve İsmaili gibi ırklardan temsilcilerinin barındığını dile getiren Dos, meclisin siyasi hayata katılması ve Suriyelilerin elde edeceği siyasi kazanımlara dahil olmasının gerekliliğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:34 Kaynak: DHA

Fırat, Güncel
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