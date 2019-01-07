"Azğı Çiçekli Adam" Tiyatro Oyunu

Deney Atölyesi ve Gelibolu Değişim Derneği'nin çalışmaları sonucu hazırlanan İtalyan yazar "Luigi Pirandello'dan bir gitme ve bekleme hikayesinin bir araya gelmesiyle oluşan "Azğı Çiçekli Adam" isimli tiyatro izleyicisiyle Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezinde 5 Ocak 2019 Cumartesi günü buluştu.

Ağzı Çiçekli Adam ve sessiz müşterinin yolları bir istasyonda kesişir ve sıradan bir gece her ikisinin de hayatını etkileyecek bir deneyime dönüşür.

Oyunu eşi Fadime MUTAN ile birlikte izleyen Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN teşekkür sunumunda "olumsuz hava şartlarına rağmen oyuna gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tiyatronun promiyerinden sonraki ilk gösterisinin Kepez'de yapılmasına dikkat çeken MUTAN Kepez; eğitim ve sağlıkta olduğu gibi kültür ve sanatta da Çanakkale'nin mihenk taşıdır. İzlediğiniz oyun direkler arası ödülleri seçici kuruluna en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik dallarında girmiştir. Marifet iltifata tabiidir. Eserin hak ettiği anlamlı ödülleri heyecanla bekliyoruz" açıklamasında bulundu ve sanatçılara çiçeklerini takdim etti.