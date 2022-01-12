Azgın Diego türünü yok olmaktan kurtardı! 100 yaşında ve 800 yavrunun babası! - Son Dakika

Dev kaplumbağa Diego, yaşına rağmen eksilmeyen cinsel dürtüsüyle Ekvador'da neslinin tükenmesini önledi.

Türünün kahramanı olan Diego; Ekvador kıyılarındaki Galapagos Adaları'ndan biri olan Santa Cruz adasındaki Fausto Llerena Kaplumbağa Merkezi'ndeki bir üreme programında kullanıldı. Program başarıya ulaştı ve Diego tam 800 yavruya babalık yapıyor.

SADECE 14 KAPLUMBAĞA VARDI

100 yaşından büyük olduğuna inanılan kaplumbağa, program aracılığıyla doğan tahmini 2 bin kaplumbağanın yüzde 40'ının biyolojik babası.

Araştırmalara göre Galapagos Adaları'nda bu programdan önce sadece 2 erkek ve 12 dişi kaplumbağa yaşıyordu.