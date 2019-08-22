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Azhvala Şenliği Çerkesleri ve Çerkes dostlarını bir araya getirecek

1 saat önce

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 20. Geleneksel Azhvala Şenliği Musaözü mesire alanında yapılacak.

Azhvala Şenliği Çerkesleri ve Çerkes dostlarını bir araya getirecek, System.String[]

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 20. Geleneksel Azhvala Şenliği Musaözü mesire alanında yapılacak.


Geleneksel olarak 1997 yılından bu yana düzenlenen Azhvala Şenliği, Eskişehir ve çevre illerdeki Çerkesleri bir araya getirecek. 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Musaözü Köyünde düzenlenecek şenlikte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Program dahilinde şenlikte Kabardey- Balkar Cumhuriyeti'nden ödüllü dans ekibi 'ZoriKavkaz', ses sanatçısı Şınaho Betül Bilgin, derneğin thamade dansçılarından oluşan ekibi 'Şıblesho' yer alacak.


Şenlik mahalli düğün ile sona erecek


Ayrıca birlik ve beraberliğin pekiştirileceği programda bunlar haricinde Eskişehir'e bağlı köylerin katılacağı dansçı ve müzisyenlerden oluşan ekipler arasında tahta yarışması düzenlenecek. Etnik ürünlerin ve yöresel Çerkes mutfağından yemeklerin bulunduğu stantlar kurulacağı şenlik, gece tüm misafirlerin de katılımıyla mahalli düğün ile sonlanacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
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