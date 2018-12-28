Azıcık Malzeme ile Efsane ????lav Kek Tarifi

İsmini patlayan yanardağa benzemesinden alan, içerisinde bolca çikolata bulunduran Lav keke bayılacaksınız!İlk gördüğünüzde sufleden bir farkı yok deseniz de yediğinizde aradaki farkı kendiniz göreceksiniz.

İsmini patlayan yanardağa benzemesinden alan, içerisinde bolca çikolata bulunduran Lav keke bayılacaksınız!



İlk gördüğünüzde sufleden bir farkı yok deseniz de yediğinizde aradaki farkı kendiniz göreceksiniz. Kolayca yapabileceğiniz, çikolataya doymak isteyenlerin bayılacağı Lav kekin tarifini sizlerde mutlaka elinizin altında bir yerlerde bulundurmalısınız. Lav keki yaparken ilk dikkat etmeniz gereken nokta kullandığınız kapların ısıya dayanıklı olmasıdır. Aynı zamanda kek hamurunuzu kaplarınıza doldururken ağzına kadar doldurmamalısınız. Kabarma payını da göz önünde bulundurarak yarıya kadar doldurmalısınız. Çocuklarınızın sürekli yemek isteyeceği, misafirlerinizi sürekli evinize getirtecek Lav kek nasıl yapılır? görmek isterseniz buyurun videomuzu izlemeye. İzledikten sonra evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. : )

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