Son Dakika Haberleri: Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak
Son Dakika Dünya Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak - Son Dakika Dünya

Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 5 Aralık Perşembe günü yargı komitesine Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi verdi

Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Komitesi'ne Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi verdi.


Pelosi basına yaptığı açıklamada "Başkanın eylemleri anayasayı ciddi şekilde ihlal etmiştir ve bu ülkede kimse hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:43 
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