Azil maddelerinin hazırlanması talimatı karşısında Trump: Gelecek başkanlara rutin saldırı olacak

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Komitesi'ne Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi verdi.



Pelosi basına yaptığı açıklamada "Başkanın eylemleri anayasayı ciddi şekilde ihlal etmiştir ve bu ülkede kimse hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı.