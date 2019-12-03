Azil soruşturması raporu tamamlandı: Trump'a görevi kötüye kullanma suçlaması

Azil soruşturmasında aktif rol oynayan İstihbarat Komitesi azil soruşturmasını resmi olarak Eylül ayında başlatmıştı. Komite yayınladığı raporda başkanın bu sürece de müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi:

Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan