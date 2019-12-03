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Azil soruşturması raporu tamamlandı: Trump'a görevi kötüye kullanma suçlaması
6 saat önce
Amerikan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar 2020 yılında yapılacak seçimleri etkileme amacıyla yabancı liderlere karşı makamını kullanmakla suçladıkları Başkan Donald Trump aleyhine başlattıkları azil soruşturması raporunu tamamladı.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar, 2020 yılında yapılacak seçimleri etkileme amacıyla yabancı liderlere karşı makamını kullanmakla suçladıkları Başkan Donald Trump aleyhine başlattıkları azil soruşturması raporunu tamamladı.
Azil soruşturmasında aktif rol oynayan İstihbarat Komitesi azil soruşturmasını resmi olarak Eylül ayında başlatmıştı. Komite yayınladığı raporda başkanın bu sürece de müdahale etmeye çalıştığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:13
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