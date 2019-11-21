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Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?
6 saat önce
ABD'de yapılan bir anket, azil soruşturmasının devam ettiği Başkan Donald Trump'ı onaylayanların oranının kasım ayında 2 puan arttığını gösterdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, azil soruşturmasının devam ettiği kasım ayında Başkan Donald Trump'ı onaylayanların oranının 2 puan arttığına işaret etti.
Küresel araştırma şirketi Gallup'ın bin 15 yetişkin Amerikalı üzerinde yaptığı anket sonucuna göre Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:04
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