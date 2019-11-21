Son Dakika Haberleri: Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?
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Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?

6 saat önce

ABD'de yapılan bir anket, azil soruşturmasının devam ettiği Başkan Donald Trump'ı onaylayanların oranının kasım ayında 2 puan arttığını gösterdi

Azil soruşturması Trump'a olan desteği artırıyor mu?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, azil soruşturmasının devam ettiği kasım ayında Başkan Donald Trump'ı onaylayanların oranının 2 puan arttığına işaret etti.


Küresel araştırma şirketi Gallup'ın bin 15 yetişkin Amerikalı üzerinde yaptığı anket sonucuna göre Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:04 
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