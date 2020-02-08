Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı - Son Dakika

Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı

55 dakika önce

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.

Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı, System.String[]

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.

Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu.

Açıklamasında, "Bugün şahsıma, Başkan'ın beni ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçiliği görevinden derhal geri çektiği bildirildi." ifadesini kullanan Sondland, yürüttüğü görev dolayısıyla Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teşekkür etti.

Kısa süre önce Trump'a yönelik azil soruşturmasında ifade veren bir diğer isim olan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın da görevine son verilmişti.

Amerikan medyasında söz konusu iki ismin görevden alınması, Trump'ın kendisine karşı azil sürecinde ifade veren kişilerden "intikam alması" şeklinde yorumlandı.

Beyaz Saray söz konusu görevden almalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Eylül ayında Demokratların kendisine karşı başlattığı azil soruşturmasında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, siyasi rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı koz elde etmeye çalışmakla suçlanmıştı.

Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Senatoda yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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