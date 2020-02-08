Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.



Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu.