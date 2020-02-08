Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı - Son Dakika Dünya

Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı

6 saat önce

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.

Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı, System.String[]

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.


Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu.

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Avrupa Birliği, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:12 
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