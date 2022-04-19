Azılı hırsız bu sefer yakalandı - Son Dakika
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Azılı hırsız bu sefer yakalandı

19.04.2022 22:17
Azılı hırsız bu sefer yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde birçok evi ve işyerini soyan hırsız dün gece kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde birçok evi ve işyerini soyan hırsız dün gece kovalamaca sonucu yakalandı. Yaklaşık 1 yıldan beri sürekli polisten kaçan ve hırsızlığa devam eden şüpheli Kuşadası Polisinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası'nda birçok evi ve işyerini soyan Ş.E, dün gece yakayı ele verdi. Dün akşam üstü saatlerinde Gençlik Caddesi'nde bir araçta görülen hırsız, polisin kovalamacası sonucu yine kaçmayı başardı. Otomobilde yapılan aramada 15 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, bir miktar esrar ve 2 adet hassas terazinin ele geçirildiği öğrenildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ş.E. isimli hırsızı yakalamak için özel bir ekip kurdu. Tepe Mahallesi'ni ablukaya alan Asayiş ekipleri Devrim sokak üzerinde Ş.E.'yi gördü. Kaçmaya başlayan hırsız yaklaşık 500 metre kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye sevk edilen Ş.E. ve arkadaşı B.U, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Azılı hırsız bu sefer yakalandı
Azılı hırsız bu sefer yakalandı
Azılı hırsız bu sefer yakalandı

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Kuşadası, gençlik, Asayiş, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azılı hırsız bu sefer yakalandı - Son Dakika


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