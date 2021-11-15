Azılı hırsız çalıntı bisikletle kaçmak isterken evin çatısında yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da 4'ü hırsızlık 7 suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs, polislerin kovalamacası ile bir evin çatısında yakalandı. Zanlının kaçmak istediği bisiklette çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bisikletle seyreden bir şahsa dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan bisikletli polis aracının giremeyeceği tarla ve ormanlık alana girerek kaçmaya başladı. Şahıs ve polis arasında kovalamaca yaşanırken, asayiş ekibi durumu haber merkezine bildirerek destek ekip istedi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Bisikletle kaçamayacağını anlayan şüpheli bisikleti bırakarak yaya olarak kaçmak istedi. Kaçarken müstakil bir evin çatısına çıkan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kimlik tespitinde Adem Ö. olduğu belirlenen şahsın yapılan sorgulamasında bina, ev ve iş yerinden olmak üzere 4 ayrı hırsızlık suçundan, uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmaktan ve adam yaralama suçlarından arandığı, hakkında 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın kaçtığı bisikletin de 2 gün önce çalındığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yasin Can/İHA)