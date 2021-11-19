İzmir'de hırsızlık şüphelisinin evinde çok sayıda çalıntı eşya bulundu - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hırsızlık şüphelisinin evinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olayları ile yaptığı çalışmalar sonucu, H.S'nin evinde çok sayıda çalıntı malzeme ve elektronik eşya bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, televizyon, bisiklet, takım çantaları, oyun konsolları, jeneratör, hoparlör ve bakır teller ile müzik aletleri bulundu.

Şüphelinin yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünde, hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.