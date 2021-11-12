Azılı hırsız Nazilli polisinden kaçamadı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları başarılı operasyon ile 30 ayrı suç kaydı bulunan azılı suçlu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 17 yıl hapis cezası ile aranan M.K. ikametinde yakalandı. M.K'nın, yağma, hırsızlık gibi suçlardan 30 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. M.K gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN