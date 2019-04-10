Son Dakika Haberleri: Azılı Hırsızlar Didim Polisinden Kaçamadı

Azılı Hırsızlar Didim Polisinden Kaçamadı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde polis, azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Azılı Hırsızlar Didim Polisinden Kaçamadı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde polis, azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı. Olayda 1 adet motosiklet, 6 adet elektrikli bisiklet bataryası, ve 2 adet musluk bataryası ele geçirilirken şahısların sorgulamalarında 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe emniyet müdürlüğü asayiş grup amirliği ekipleri Efeler mahallesinde gerçekleşen evden hırsızlık olayı neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.T. ve E.T. isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 adet motosiklet, 6 adet elektrikli bisiklet bataryası, ve 2 adet musluk bataryası ele geçirildi. Yapılan detaylı çalışmada ise şüphelilerin toplam 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:57 Kaynak: İHA
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