Azılı hırsızlar son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika

Azılı hırsızlar son işinde yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde vatandaşları canından bezdiren hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi.

İlçede çok sayıda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçen Mustafakemalpaşa ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri araştırmalar sonucu 3 şüpheli şahsın eşkaline ulaştı.

İlçede son bir haftada 8 ayrı ev ve iş yerini soyan hırsızlar son işlerinde suç üstü yakalandı. Mert İ.Mert Ş.ve Emre K.isimli şahıslar Sırmalar'da bir marketi soymaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.