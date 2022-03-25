Azılı hırsızları JASAT yakaladı - Son Dakika
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Azılı hırsızları JASAT yakaladı

25.03.2022 16:25
Azılı hırsızları JASAT yakaladı

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde 14 faili meçhul hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs JASAT timleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde 14 faili meçhul hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs JASAT timleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timlerince, Efeler ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Efeler ve İncirliova ilçelerinde toplam 14 Faili Meçhul, Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı, Evden Hırsızlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık, Bağ Bahçe ve Tarladan Hırsızlık olayları aydınlatıldı. Gözaltına alınan olayların şüphelileri E.A. ve O.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın Kapalı Ceza İnfaz ve Tevkif Kurumuna gönderildi. Söz konusu olaylar ile bağlantılı olarak suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan E.A. isimli hurdacı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN

Azılı hırsızları JASAT yakaladı

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İncirliova, Efeler, Aydın, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azılı hırsızları JASAT yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azılı hırsızları JASAT yakaladı - Son Dakika
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