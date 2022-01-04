Üye Girişi
Azılı motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Azılı motosiklet hırsızı yakalandı

04.01.2022 08:50
Azılı motosiklet hırsızı yakalandı

Osmaniye'de park halindeki motosikletleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs 100'ün üzerinde güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.

Osmaniye'de park halindeki motosikletleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs 100'ün üzerinde güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Şahsın 21 motosiklet çaldığı ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 100'ün üzerinde güvenlik kamerasında detaylı inceleme yaptı. Ekipler kamera kayıtlarından düz kontak yöntemiyle çalınan 21 motosikleti M.A. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından M.A.'nın saklandığı adresi belirleyen ekipler ikamet önünde pusuya yatarak şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarında şahsın rahat tavırları pes dedirtirken, güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerin birisinde çaldığı motosikleti merdivenlerden aşağıya indirmesi dikkatlerden kaçmadı. - OSMANİYE

Azılı motosiklet hırsızı yakalandı
Azılı motosiklet hırsızı yakalandı
Azılı motosiklet hırsızı yakalandı
Azılı motosiklet hırsızı yakalandı

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azılı motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika


Dolarda son durum ne? Euro kaç TL? Dolar kaç TL? 4 Ocak döviz kuru Dolarda son durum ne? Euro kaç TL? Dolar kaç TL? 4 Ocak döviz kuru         
08:46
Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu? Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?         
08:42
6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya attı! 6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya attı!         
08:39
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak         
18:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.         
12:05
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47

Son Dakika Haberleri
08:45 Dolarda son durum ne? Euro kaç TL? Dolar kaç TL? 4 Ocak döviz kuru
08:44 Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım!
08:42 Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?
08:39 6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya attı!
08:29 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 2021 yılında 367 kadın öldürüldü
08:28 Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı?
08:21 Durdurulan kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinde uyuşturucu madde çıktı
08:18 Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
08:16 Beklenen etki görülmedi! Kur korumalı mevduat, yabancı parayı eritmedi, çoğalttı
08:15 Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 08:57:22. #1.11#
SON DAKİKA: Azılı motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement