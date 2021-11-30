Azim, Mars'ta Yeni Bir Kaya Örneği Yakaladı - Son Dakika

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Mars'taki keşif aracı Perseverance (Azim), Kızıl Gezegen'den örnekler toplamaya devam ediyor.

Azim, milyarlarca yıl önce büyük bir göle ve bir nehir deltasına ev sahipliği yapan Mars'ın Jezero Krateri'nin tabanına Şubat ayında indi.

Mars'ta eski yaşam formları arayan aracın Twitter hesabından "Çok güzel bir kaya, iki kez örnekledim! Bu ilginç kayadan başka bir parça ile beşinci örnek tüpümü az önce kapattım ve mühürledim. Bunun gibi bazı yüksek öncelikli hedeflerdeki örnekleri ikiye katlıyorum" paylaşımı yapıldı.

Yeni toplanan örnek, Azim'in 15 Kasım'da deldiği aynı kayadan geliyor. Bu taşın içerisinde, Dünya'nın üst mantosunun çoğunu oluşturan bir magnezyum demir silikat olan mineral olivin yoğun bulunuyor.

Tek Başına Değil

Azim'e Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına Ingenuity adlı 4 kiloluk helikopter de ortaklık ediyor.

Ingenuity şimdi Azim için keşif çalışması yapıyor. Küçük helikopter bugüne kadar en sonuncusu Pazar günü gerçekleşen 16 uçuş gerçekleştirdi.