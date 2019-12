Azim ve inançla gelen başarı

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini 3,5 yılda bitirip geçen yıl mezun olan görme ve kısmi işitme engelli Serdar Fırtına, hiçbir şeyin "imkansız" olmadığını bir kez daha kanıtladı. Genç hukukçu, bir yıl süren avukatlık stajını da başarıyla tamamlayarak ruhsatnamesini alıp yemin ederek cübbe giydi. Serdar Fırtına'ya cübbesini, üniversitede hocası olan ve avukatlık stajını da yanında yaptığı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem giydirdi.



Üç yaşında, halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalığa yakalanarak yavaş yavaş görme yetisini kaybeden Serdar Fırtına, azmi, "imkansız" kelimesini barındırmayan inancı ve ailesinin desteğiyle eğitim basamaklarını bir bir tırmanarak alkışlanası ve örnek alınası bir başarıya daha imza attı. Hiçbir zaman hayata küsmeyen, her zaman hedefleri ve hayalleri olan Serdar Fırtına, içindeki eğitim aşkıyla, ilk olarak Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulunu, ardından da engelsiz öğrencilerle birlikte okuduğu Karşıyaka Lisesini, birincilikle bitirmeyi başardı. Daha sonra ise Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini 3,5 yılda bitirip geçen yıl mezun oldu. Aynı zamanda kısmı işitme engeli de olan Serdar Fırtına, avukatlık stajını bir yıl boyunca, ceza hukuku derslerini aldığı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in yanında yaptı.



Törenle cübbeyi giydi



İzmir Barosunda önceki gün, avukatlık mesleğine adım atan genç hukukçular için cübbe giyme töreni vardı. Bu isimler arasında azmiyle engel tanımayan çok özel bir isim dikkat çekti. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini büyük bir başarı gösterip 3,5 yılda bitirip geçen yıl mezun olan görme ve işitme engelli Serdar Fırtına, avukatlık stajını da başarıyla tamamlayarak yemin edip cübbesini giydi. Fırtına'ya cübbesini avukatlık stajını da bir yıl boyunca yanında yaptığı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem giydirdi. İzmir Barosuna 15224 numarayla kaydolan ve ruhsatnamesini alan Serdar Fırtına, "Bundan sonraki hedefim önce avukatlık yapmak ardından da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği biriminde görev almak" diye konuştu.



"Serdar, hayatla hep barışık bir çocuk oldu"



Serdar'ın başarısının ardındaki gizli kahramanlar ise emekli deniz astsubayı babası Sinan Fırtına ile annesi Neşe Fırtına. Onunla birlikte çalışarak üniversite sınavını kazanmasını sağlayan, onu okula götüren, her gün okul dönüşünde dersleri okuyarak tekrarlayan, sınavlara çalıştıran baba Sinan Fırtına, "Serdar, hayatla hep barışık bir çocuk oldu. Azmiyle ve kararlılığıyla her zaman iddialıydı ve bugüne kadar eğitimde hep başarılı oldu. İlköğretimi ve liseyi birincilikle bitirdi. Biz de ailesi olarak ondaki bu azmi, inancı ve kararlılığı, verdiğimizin çok daha fazlasını yapabildiğini görünce hayatımızı o yönde şekillendirdik. Emekli oldum ve Serdar ile birlikte sınavlara hazırlandık, ardından üniversite hayatı boyunca yanında olduk. Bugün de bir yıllık stajının ardından onun cübbesini giyip emin ederek avukat olduğunu, başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer" dedi.



Törende büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen anne Neşe Fırtına ise "Onunla ne kadar gurur duysak az. Bu başarı, Serdar'ın inancının ve azminin eseri. Eğitimi için biz onu değil, o bizi kamçıladı. Aileler engelli çocuklarının eğitimi için güçleri yettiğince mücadele etsinler. Onlara yeterli imkan ve şartlar verilirse içlerinde her zaman bu inancın oluşacağına inanıyorum. Oğlumuzla ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.



Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem de Serdar'ın üniversitede çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Serdar, öğrencim olarak çok başarılıydı. Yanımda bir yıl boyunca staj yaparken de aynı başarısını ve azmini sürdürdü. Bundan sonraki meslek yaşantısında da başarısını sürdüreceğinden eminim. Genç meslektaşımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR