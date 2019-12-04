Azime Korkmazgil'den Başkan Uysal'a imzalı kitap

Azime Korkmazgil, 1984'te yaşamını yitiren şair eşi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in, 'Ağlasun Ayşafağı' adlı şiir kitabını imzalayıp Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a gönderdi.



Burdur Ağlasun'da yaşayan Azime Korkmazgil, 'Sevgili Başkan Ümit Uysal'a, Hasan Hüseyin ve Temmuz adına' diyerek imzaladığı, 1984'te yaşamını yitiren eşi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Ağlasun Ayşafağı adlı şiir kitabını, Uysal'a gönderdi. Azime Korkmazgil'in imzaladığı, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Ağlasun Ayşafağı adlı şiir kitabını, Ağlasun gönüllüsü Ercan Göksel, Başkan Uysal'a sundu.



Hasan Hüseyin Korkmazgil'in, ülkemizin en önemli şairlerinden olduğunu ve öğrencilik yıllarından itibaren şiirlerini okuduğunu belirten Başkan Uysal, "Azime öğretmenime çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA