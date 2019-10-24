Son Dakika Haberleri: Azime teyzenin 'sessiz' çığlığı...169 kilo kadın yürümek istiyor
Son Dakika Genel Azime teyzenin 'sessiz' çığlığı...169 kilo kadın yürümek istiyor

Azime teyzenin 'sessiz' çığlığı...169 kilo kadın yürümek istiyor

1 saat önce

Azime teyzenin 'sessiz' çığlığı...169 kilo kadın yürümek istiyor "Daha gencim, sağlığıma kavuşmak istiyorum"EDİRNE - Edirne'de yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaşarak yürüyemez hale geldi.

Azime teyzenin 'sessiz' çığlığı...169 kilo kadın yürümek istiyor

"Daha gencim, sağlığıma kavuşmak istiyorum"

EDİRNE - Edirne'de yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaşarak yürüyemez hale geldi. Derdine çare arayan Gürel, "Ben daha gencim, tek isteğim sağlık sorunlarıma çare bulunması ve yürüyebilmek" dedi.

Edirne'de yaşayan 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Azime Gürel, 21 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle göbek deliğinden ameliyat olduğunu ancak ilerleyen yıllarda karnında gitgide şişkinlikler oluştuğunu söyledi.

169 kilograma ulaşan talihsiz kadın, doktor doktor gezdiğini ve hastalığına çare aradığını ifade etti.

Pazara çıkıp, ev ekonomisine katkı sağlıyor

Sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaştığını açıklayan Gürel, artık yürüyemediğini bir yere gideceği zaman yakınlarının kendisini taşıdığını vurguladı. Aşırı kilolarından dolayı evde iş yapamaz hale geldiğini belirten Gürel, yakınlarının yardımıyla pazara getirilerek bal ve makarna satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, kendisine 6 aydır bir tedavi uygulandığını belirterek, "Hastalığıma çare bulunmasını istiyorum" dedi.

Yardım çağrısında bulunan Gürel, tek isteğinin kendi imkanlarıyla yürüyebilmek olduğunun altını çizdi.

Azime teyzenin 'sessiz' çığlığı...169 kilo kadın yürümek istiyor

Edirne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
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