Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor - Son Dakika

Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor

08.12.2020 15:47
Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor, System.String[]

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, alt ve üstyapı projeleri kapsamında kanalizasyon hattı imalatlarının başladığı Azimli Mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, alt ve üstyapı projeleri kapsamında kanalizasyon hattı imalatlarının başladığı Azimli Mahallesini ziyaret etti. Mahalle girişinde Muhtar Osman Yanar tarafından karşılanan Aydınyer, beraberindeki heyet ile çalışma yapılan alanda incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahalleleri altıyla üstüyle yeniliyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı'nın Azimli Mahallesinde yürütülen altyapı çalışmasını incelemek üzere Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer mahalleyi ziyaret etti. Aydınyer'i mahalle girişinde Muhtar Osman Yanar karşıladı. Aydınyer'e, Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Serdar Özgedik, MASKİ ilçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu eşlik etti. Azimli'de bir daha içme suyu ve kanalizasyon altyapısı sıkıntısı yaşanmayacağını söyleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "İnşallah imalatlar tamamlandığında da Cengiz Başkanımızla beraber geleceğiz. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün de sizlere çok selamı var. Ekiplerimiz her zaman yanınızda" dedi.

Azimli, altıyla üstüyle yepyeni olacak

Mahallede 4 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde 5 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına da başlanacak. Altyapı çalışmalarının ardından 42 bin metrekare de kilit parke taş döşeme işi gerçekleştirilecek.

"Cengiz Başkanımız hiçbir ayrımcılığa meydan vermiyor"

Mahalle Muhtarı Osman Yanar, "Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Manisa'yı yaşanılabilir bir yer haline getirdi. Gerek altyapı gerek üstyapı gerekse de ulaşım noktasında özellikle köylere vermiş olduğu önemden dolayı teşekkür ediyorum. Cengiz Başkanıma, MASKİ Genel Müdürümüze, Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarına ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 1.000 nüfuslu ve 300 haneli mahallemizde eski altyapımız 30 haneyi kaldırabilecek kapasitedeydi. Şu an Cengiz Başkanımız sayesinde 300, hatta 1000 haneye kadar yetecek bir yapıya kavuşuyor. Cengiz Başkan köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini de yaşanabilir mahalle haline getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ileri görüşlülüğü olan bir kişi. Hiçbir ayrımcılığa meydan vermeden kendisi çok cesur bir çalışma yürütüyor. Bu özellik asaletten gelir, asalet de soydan gelir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor
Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor
Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor
Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Muhtar, Döşeme, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor - Son Dakika


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