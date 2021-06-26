Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi - Son Dakika

Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki minibüsün yanına gelen bir kişi, uzun süre sokağın başında durarak etrafı ve minibüsü kolaçan etti.

ÖNCE ARALADI, SONRA KOMPLE AÇTI

Üst kelebek camını aralayan hırsız kısa süre tekrar minibüse gelerek, camı komple açıp tırmanarak içeri girdi. İçeride bulunan bozuk para ve bazı eşyaları alan hırsız gözden kayboldu.

ARAÇ SAHİBİ DURUMU FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

Sabah işe gitmek için minibüsün yanına gelen araç sahibi, hırsız girdiğini fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi arıyor.