Son Dakika Haberleri: Azınlık Raporu Gerçek Oldu: İtalya'da Üç Boyutlu Suç Canlandırma Teknolojisi

Azınlık Raporu Gerçek Oldu: İtalya'da Üç Boyutlu Suç Canlandırma Teknolojisi

39 dakika önce

Roma'nın kenar mahallelerinde, İtalyan polisi, suçun yeniden canlandırıldığı bir üç boyutlu olay yeri inceleme stüdyosu kurdu.

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Roma'nın kenar mahallelerinde, İtalyan polisi, suçun yeniden canlandırıldığı bir üç boyutlu olay yeri inceleme stüdyosu kurdu. Açılış, polis şefi ve italya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin de katılımıyla, euronews'un da dahil olduğu medya kuruluşlarına tanıtıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:28 

Matteo Salvini, Roma, İtalya, Dünya
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