Azınlık Raporu Gerçek Oldu: İtalya'da Üç Boyutlu Suç Canlandırma Teknolojisi
39 dakika önce
Roma'nın kenar mahallelerinde, İtalyan polisi, suçun yeniden canlandırıldığı bir üç boyutlu olay yeri inceleme stüdyosu kurdu.
Roma
'nın kenar mahallelerinde, İtalyan polisi, suçun yeniden canlandırıldığı bir üç boyutlu olay yeri inceleme stüdyosu kurdu. Açılış, polis şefi ve italya İçişleri Bakanı Matteo Salvini
'nin de katılımıyla, euronews'un da dahil olduğu medya kuruluşlarına tanıtıldı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:28
Ascoli Forması Giyen Kaleci Filippo Perucchini İnanılmaz Bir Hataya İmza Attı
Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Otobüse Alınmayan Yolcu Şoföre Biber Gazı Sıktı
Kardeşini Kurutma Makinesinin İçine Atan Küçük Çocuğun Panik Anları Kameraya Yansıdı