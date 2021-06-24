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İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı - Son Dakika

İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı

24.06.2021 10:49

Saç dökülmesi probleminin günümüzde erken yaşlarda görüldüğünü söyleyen Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Kuşaktan kuşağa gen aktarımı ile saç dökülmesi her yaş grubunu etkiliyor.

Saç dökülmesi probleminin günümüzde erken yaşlarda görüldüğünü söyleyen Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Kuşaktan kuşağa gen aktarımı ile saç dökülmesi her yaş grubunu etkiliyor. Neredeyse ergenlik yaşının altına kadar düşmüş durumda" dedi. Aksöz, karın yağlarının liposuction ile alınması sonucu elde edilen kök hücre ile uygulanan saç ekimi hakkında önemli bilgiler verdi.

Saç dökülmesi probleminin 7'den 70'e kadar pek çok insanı yakından etkilediğini belirten Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Bunun en önemli nedeni son 30 yılda karşılaştığımız gıdalar. Şu anda market raflarında bulunan birçok gıda içerisinde bulunan katkı maddeleri ile bizim genetiğimizi ciddi anlamda etkilendi. Kuşaktan kuşağa gen aktarımı ile saç dökülmesi her yaş grubunu etkiliyor. Saç dökülme yaşı neredeyse ergenlik yaşının altına kadar düştü. Biz 16 ve 17 yaşlarında da ciddi anlamda saç dökülmeleri görüyoruz. Saç dökülmesi sadece bir erkek problemi olarak algılansa da aslında çok ciddi boyutta kadınlarda da görülüyor" diye konuştu.

FAT SAÇ EKİMİ İLE "KİŞİNİN KENDİ YAĞINDAN YARARLANIYORUZ"

Verici alandan sağlıklı saç kökleri alınıp ihtiyaç olan saçsız bölgeye transfer edildiğini anlatan Aziz Aksöz, "Saç kökleri, transfer edilen bölgeden dolayı tutunamayabiliyor. Burada ekilen saç köklerinin sağlıklı şekilde o bölgede büyüyebilmesi ve kendine yer bulabilmesi için ciddi bazı ihtiyaçlar doğuyor. Bu durumdan hareketle fat saç ekiminde kişinin kendi yağından kök hücre elde ederek saç ekimi yapılacak bölgeye derinin altına enjeksiyonu gerçekleştiriyoruz. Ekilen saç köklerinin tutunması bu sayede artıyor, iyileşme süresi kısalıyor. Böylelikle kişinin var olan saçlarını da korumuş oluyoruz" diye konuştu.

"20 İLA 30 GRAMLIK BİR YAĞ KULLANILIYOR"

En fazla tercih edilen alanın göbek yağları olduğunu anlatan Aksöz, şunları söyledi:

"Eğer o bölgelerde yağ yoksa bazen kol ya da bacaktan bile bu ihtiyacımızı karşılıyoruz. 20-30 gramlık bir yağ miktarı ile işlemi yapabiliyoruz. İşlemi ameliyathane ortamında, plastik cerrah yardımıyla yapıyoruz. Alınan yağı sıvılaştırdıktan sonra kök hücresi ve yağını ayrı şekilde ekim yapılacak bölgeye enjeksiyonu gerçekleştiriyoruz. Daha sonra üzerine saç ekimini yapıyoruz. Buna da FAT saç ekimi ismini veriyoruz. Bu saç ekiminde yaş sınırı yok. Günümüzde kök hücre ve yağın değerinin daha da fazla artmasıyla çok daha fazla oranda bu yöntemin tercih edileceğini düşünüyorum. Bu yöntem kadınlara da sağlıklı bir şekilde uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda eğer kişinin saç dökülmesinin altında genetik bir problem yoksa gerçek anlamda kadınlarda da ciddi bir başarı görüyoruz."

"FAT SAÇ EKİMİ SAÇ DERİSİ YANAN KİŞİLERE DE UYGULANIYOR"

Saç transferinin sadece sağlıklı bireylerde değil aynı zamanda yanmış, doku bütünlüğü bozulmuş kişilerde uygulandığını belirten Aksöz, "Bu kişilerde de çok ciddi anlamda fayda sağlıyor. Yanık sonrası cilt çok fazla hassaslaşır, incelir. Biz bu yağı oraya bir yastık görevi görecek şekilde deriye vererek ciltteki beslenmeyi artırıp saç ekimini gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemle yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

"DEĞİŞİME BAŞTAN BAŞLA KİTABI"

Değişime Baştan Başla kitabını da kaleme alan Aziz Aksöz, "Bu kitap 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. Dünyada da derli toplu bilimsel bir yayın haline getirilmiş, bilimsel bir alt yapısı olan başka bir ikinci kitap da yok. Bu anlamda bizim bu kitapta yer verdiğimiz konuların tamamı bilimsel makale ve tecrübelere dayanıyor. A'dan Z'ye saç sağlığıyla ilgili insanlar her şeyi bu kitapta bulabilecek" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı
İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı
İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı
İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı
İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı
İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı
İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı
İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı

Kök Hücre, Market, Kitap, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İSTANBUL-Aziz Aksöz: Saç dökülmesi ergenlik öncesinde görülmeye başladı - Son Dakika


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