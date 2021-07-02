Aziz Aksöz'ün 'Değişime Baştan Başla' kitabı yayımlandı - Son Dakika

Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz'ün saçı, saçın etrafında bilimi, bilimsel olanı, dışlaması gereken hurafeleri, pazarlama oyunlarını anlattığı 'Değişime Baştan Başla' isimli kitabı çıktı.

Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Değişime Baştan Başla" kitabı çıktı. Hasta öykülerinden tarihsel süreçte saça yüklenen anlamları, saçın sebep olduğu olayları ve tek bir saç telinin nasıl bir cinayet delili olabildiği, saç ekimi ve saç tedavileri de kaleme aldığı kitabı ile ilgili Aksöz, "Değişime Baştan Başla 5000 seneyi aşkın sevdalısı olduğumuz saçları anlatıyor. Saçın kültürel, sanatsal, psikolojik, mitolojik, epigenetik, medikal yönlerini ele alan bir kitap. Beynimizi çevreleyen bu minyatür organa yüklediğimiz tüm değerler, yokluğunda ya da döküldüğünde yaşadığımız sıkıntılar ve dahası saçımıza nasıl iyi bakacağımızı anlatan tavsiyeler bir arada bulunuyor. Yüzyıllardır değişmeyen ve hayatlara etki eden bu sırlar dolu tellerin, kişilik, çekicilik, başarı, sağlık, sosyal statü ve hatta aile geleneklerini bile barındıran pek çok unsuru nasıl tanımladığına, bazen nasıl bir delil olduğuna, bazen de imparatorları bile zorlayan bir meta olduğuna bu kitapta şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

"SAÇ HAYATIMIN BÜYÜK BİR PARÇASI"

Saç ve saç yapısı ile ilgili birçok bilgi kirliliği olduğunu ve kitabında da doğru bilinen yanlışlara değindiğini söyleyen Aksöz, "Medikal kısımda ise, saç ekimi, saç dökülmesi tedavileri ve gelecekte bizi bekleyen saç uygulamalarını ele aldım. Elbette bilimin ışığından ayrılmadan, dökülen, cansız saçlar, kellik sorunu, saç bakımı gibi pek çok farklı içerik, gerçek hasta hikayeleriyle birlikte bu kitapta bir araya getirildi. Günümüz dünyasında bu denli fazla yalan yanlış haber, duyum ve sözüm ona tedavi seçenekleri varken, saçıyla alakalı sorun yaşayan yüzbinlerce kişiye, konunun özünü ve neler yapabileceklerini anlatmaya çalıştım. Tarihten örneklerle, bilimsel makalelere değinen didaktik içeriğiyle, saça dair hemen her şeyi bulabileceğiniz, dünyada daha evvel bir araya bu kadarının toplanmadığı bir içerik sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Aksöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 yılı aşkın zamandır saçla, saç ekimiyle ve saçıyla ilgili sorunlar yaşayan insanlarla bir aradayım ve saç benim hayatımın büyük bir parçası. Bu kitabı yazmamdaki en büyük sebep, insanların baş tacı ettikleri saçlarını yakından tanımaları ve bilgi kirliliğinden bir nebze olsun kurtulmalarıdır."