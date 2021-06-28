Aziz Aksöz: Yanık deriye saç ekimi yapılabilir - Son Dakika

Bir kaza sonucu kafa derisi yanan, yara izi oluşan ve saç kaybı yaşayan kişilere saç ekimi yapılabildiğini belirten Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, "Gerek travma sorucu gerek yanma sonrası saç kaybı yaşansın, hepsine saç ekimi yapmak mümkündür. Her şekilde, hem hasar almış farklı gözüken derinin kamuflajını sağlar, hem de mağdur, aynalara daha özgüven içinde bakmaya başlar" dedi.

Saç Ekimi Uzmanı ve Araştırmacısı Aziz Aksöz, yanık mağdurlarına uygulanan saç ekiminin hassasiyetine dikkat çekti. Ekim işleminin uzman bir ekiple yapılması gerektiğini söyleyen Aksöz, "Yanık mağdurlarına yapılan saç ekiminin ciddi bir profesyonellik gerektirdiği de bir gerçek. Bu konuda fazlaca vaka yapmış, yanık derinin hassasiyetini bilen bir ekiple yapılması gerekir. Hatta özellikle bu ekibin içinde rekonstrüktif cerrah, dermatoloji uzmanı ve saç ekimi uzmanı olmalıdır" diye konuştu.

KALICI SAÇ KAYBINA ÇÖZÜM

Acil servise gelen vakaların büyük bir yüzdesini ev kazalarının oluşturduğunu ve en çok da yanık vakalarının görüldüğüne dikkat çeken Aksöz, kalıcı saç kaybının da çözüme kavuşabileceğini vurgulayarak, "Özellikle kızartma yağı, kaynar su, ocak ve soba alevlenmesi en fazla karşılaşılan durumlar arasında. Oluşan yanık, baş bölgesinde oluştuğunda ise, kişilerde çok ciddi psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Saç kökleri dahil tüm deri yanıyor ve bu bölgede maalesef kalıcı saç kaybı yaşanıyor. Aslına bakarsanız sadece yanık durumunda değil, saç kaybı bir trafik kazası ya da alınan bir darbe ve benzeri olaylar sonucunda da yaşanabilir. Hepsinin ortak noktası, erkek tipi saç dökülmesinden kaynaklanmayan, yaşanan bir travma sonucu saç kaybının yaşanmasıdır" ifadelerini kullandı.

KÖK HÜCREDEN DESTEK

Aksöz, işlem ile ilgili detaylar hakkında, "Hastadan hastaya, yanığın veya yara izinin derecesine ve bölgesine göre değişen bir planlama dahilinde, hastanın donör alan olarak tabir ettiğimiz, iki kulak arasında kalan saçlı alandan alabileceğimiz saç greftleri ile yanık alana ekim yapabiliriz. Bu planlamaya doku transferi, kök hücre tedavisi gibi farklı uygulamalar da dahil edilebilir. Özellikle doku bütünlüğü bozulmuş bu vakalarda, hastanın kendi bölgesel yağından elde ettiğimiz ve kök hücreden zengin hale getirerek uyguladığımız Fat Saç ekimi, mevcut hasarın onarımında da olumlu sonuçlar almamızı sağlıyor" dedi.

YANIK KAŞ VE SAKALA DA EKİM YAPILABİLİYOR

Yanık vakalarında sadece kafada değil, kaş ve sakal bölgesinde de doku sorunu gözlemlenebildiğini ve kaş ya da sakala da ekim yapılabildiğini dile getiren Aksöz, sözlerini şöyle tamamladı:

" Yanık mağdurlarına veya yara izi olanlara yapılan saç ekimi ve tabii sakal ve kaş ekimi sabır isteyen, çoğunlukla birden fazla seansta uygulanan bir süreci kapsar. Ekibin mutlaka hastanın psikolojisini ve hassasiyetlerini anlaması ve tüm süreç boyunca destek vermesi gereklidir. Sonuçları gerçek anlamda yüz güldürücüdür."