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SPOR Aziz Çetin: Galatasaray karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz - Son Dakika

SPOR Aziz Çetin: Galatasaray karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz

24.12.2021 18:33

SPOR Aziz Çetin Galatasaray karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruzİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yarın Galatasaray ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

SPOR Aziz Çetin Galatasaray karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yarın Galatasaray ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Başkan Aziz Çetin, futbol etkinliği Winter League 2022 organizasyonun Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'daki tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çetin, yarın Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları sezonun ilk yarısının son maçına hazır olduklarını belirterek, Bizim için her maç büyük maç. Galatasaray, Alanyaspor, Beşiktaş ya da Giresunspor ile oynayacağımız maçların birbirinden farkı yok. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yeni bir heyecan yakaladık. İyi futbol oynuyoruz. Türkiye'nin güzide kulüplerinden birisiyle oynayacağız. Hedefimiz iyi oyun ve galibiyet? ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ, İKİNCİ YIL İLK 5'E GİRMEK

Teknik direktör Nuri Şahin ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Çetin, Hedefimiz, ikinci yıl ilk 5'e girmek. Bunu Nuri Hoca'yla da konuştuk. Kendisi üreten bir isim. Avrupa'da ses getiren bir takım olma yolunda çalışıyoruz. İyi bir ekibiz. Biz bu riski tek başımıza almadık. Biz Nuri Hoca'yı biliyorduk, potansiyelinin farkındaydık. Biz bu kararı yönetim kurulu olarak hep birlikte aldık. Bir başarı varsa ya da bir başarısızlık olacaksa ki ben başarısızlık olacağına inanmıyorum, bunu yönetim kurulu olarak yaptık. Şu anda biz içimizden birisini hoca yaparak zaten bu heyecanı yakaladık. Biz stratejik olarak doğru bir şey yakaladık. Türk futbolu, yeni bir hoca kazanıyor. Türkiye bunun tadını çıkarsın. Dört tane yabancı dil bilen, dünyanın en iyi hocalarıyla çalışmış olağanüstü bir insan. Kendisiyle 5 senelik sözleşme yaptık ama bizde 5 sene bırakacaklarına inanmıyorum. Kendisi bir yere gitmediğini hep söylüyor ama hakkında, hakkımızda hayırlısı olsun? açıklamasında bulundu.

HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK

Çetin, 5 Ocak'ta Katar'da Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı hakkında ise, Yönetim kurulunun şehre kupa kazandıran bir yönetim kurulu olarak anılmasını hak ettiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Nuri Hoca da ilk senesinde kupa almayı çok ister. Futbolcular çok istiyor. Galatasaray maçından sonra oraya konsantre olacağız. Hedefimiz, kesinlikle kupayı almak. Kolay yakalanacak bir şans değil. En iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz? şeklinde konuştu.

'TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Antalyaspor Başkanı, transferle ilgili gelen bir soruya ise, Transfer dönemi açılmadan önce çalışmalarımız var. Şartlar oluşursa bir veya birkaç takviye yapacağız? diye konuştu.

'TÜRK OYUNCULARIMIZA TEANSFER TEKLİFİ GELMEDİ'

Aziz Çetin, takımdaki oyunculara teklif gelmediğini söylerken, Bize Türk futbolcular için yabancı kulüplerden gelen resmi bir teklif yok. Gelen teklife göre hareket ederiz. 'Bırakmayacağım' dediğiniz bir oyuncu için Barcelona reddedemeyeceğiniz bir teklif verirse geri çevirme şansınız var mı Yok? dedi.

SPOR Aziz Çetin: Galatasaray karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz
SPOR Aziz Çetin: Galatasaray karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz
SPOR Aziz Çetin: Galatasaray karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz

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Antalyaspor, Galatasaray, Aziz Çetin, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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