SPOR Aziz Çetin: TFF'nin kararını destekliyorum. Türkiye'yi yabancı çöplüğüne çevirmeyelim

"TFF bu kararı bu sene almadı"

"Biz hazırlımızı yaptık. Bizim herhangi problemimiz yok"

"2 oyuncu ile görüşmeler sürüyor, anlaşmak üzereyiz"

Uğur DEMİRKIRDI - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, "Türk futbolculara en fazla yatırım yapan kulüplerden birisiyiz. Federasyon bu kararı bu sene almadı, daha önce alındı ve ertelendi. Ertelenen karar bu sene yürürlüğe konuldu. Ben destekliyorum. Türkiye'ye geliyorsa az sayıda kalite yabancı gelsin, ligimizi yabancı çöplüğüne çevirmeyelim" dedi.

"GENÇLERE ÖNEM VERİYORUZ, HEM ÜRETEN HEM SATAN HEM DE BAŞARILI SONUÇLARI KOVALAYAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Başkanlık görevi ile ilgili duygularını aktaran başkan Çetin, "Çok onurlu ve gururlu; aynı zamanda da zor bir göreve geldiğimizin farkındayız. İnşallah başarılı olmayı planlıyoruz. Bizim devam zaten Türk futbolculara yapılan bir yatırımımız var, Ali Şafak Öztürk döneminden beri. Gençlere önem veriyoruz, çok iyi bir 'scout' ekibimiz, çok iyi bir altyapımız var. Geçen hafta milli takım alt kategorilerine 8 futbolu verdik. Buna yönelik yatırımlarımız var. Hem üreten hem satan hem de başarılı sonuçları kovalayan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

"2 OYUNCU İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, ANLAŞMAK ÜZEREYİZ"

Takımın transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Aziz Çetin, "Podolski ile biliyorsunuz yollarımızı ayırdık; Sidney Sam, Ersan Gülüm ve Drole ile yollarımızı ayırdık. Aynı zamanda kaleci Ferhat ile yollarımızı ayırdık. Ümit milli takımda oynayan Erkan Eyibil'i transfer ettik. Aynı zamanda 2 tane görüştüğümüz ümit milli oyuncumuz var, anlaşmak üzereyiz. Onların transferi sonrası hocamızın istediği ön bölgeye, yabancı ve yerli transferlerimize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"TFF'NİN YABANCI OYUNCU KARARINI DESTEKLİYORUM"

TFF'nin almış olduğu yabancı kuralı kararıyla ilgili ise Çetin, "Biz zaten Türk futbolculara en fazla yatırım yapan kulüplerden birisiyiz. Federasyon bu kararı bu sene almadı, daha önce alındı ve ertelendi. Ertelenen karar bu sene yürürlüğe konuldu. Ben destekliyorum. Hem Milli Takım'ın kalitesinin yükselmesi, aynı zamanda Türk futbolcuların değerlenmesi; Türkiye'ye geliyorsa az sayıda kalite yabancı gelsin, yabancı çöplüğüne çevirmeyelim. Ben federasyonun kararını bu anlamda destekliyorum. Biz hazırlığımızı yaptık. Bizim herhangi problemimiz yok. Federasyonumuzun almış olduğu kararı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aziz Çetin son olarak Antalyaspor taraftarına seslenerek, "Taraftarımız şehrin en önemli markasını, Antalyaspor'u çok sever. Sabretsinler, bize inansınlar. Biz Antalya için en iyisini yapmaya çalışacağız" mesajını verdi.