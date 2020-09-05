"Aziz Dostum Çehov" Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika

"Aziz Dostum Çehov" Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Zafer Algöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" oyunu, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de izleyicilerle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Zafer Algöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" oyunu, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de izleyicilerle buluştu.

Oyunun yönetmeni Algöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı aylar sonra yeniden tiyatro seyircisiyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Talimhane Sahne'yi oldukça beğendiklerini ve eylül ayı boyunca bu mekanda birbirinden renkli birçok sanat etkinliğinin gerçekleştirileceğini aktaran Algöz, "Sinema filmi gösterimleri bile burada olacak. Buraya destek veren bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Benim 'Aziz Dostum Çehov' oyunum bugün sezon açılışını yapıyor. Geçen yıl Garibaldi Sahnesi'nde sergileniyordu. Ayrıca bir Ankara ve Edirne turnesi yaptı. Bugün de açık havada uzun süre sonra seyirciyle buluşacağız. Benim için de farklı bir tecrübe olacak." dedi.

"Bütün muradımız oyunları izleyenlere zevkle izletmek"

Algöz, oyunu geçen yıl sahneye koyarken farklı ölçeklerdeki salonlarda da sergilenmesi adına ağır dekor kullanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün muradımız oyunları izleyenlere zevkle izletmek. 'Aziz Dostum Çehov' benim çok iyi bildiğim bir oyun. Yaklaşık 8-10 yıl önce biz bunu farklı bir kastla yine Devlet Tiyatrolarında ben de dahil olmak üzere oynamıştık. Galip Erdal ve Zeynep Erkekli'yle beraber oynamıştık ve hatta o kadar çok oynamıştık ki birçok yere de turne yapma fırsatımız oldu. Bu oyunu yıllar sonra Devlet Tiyatrolarının yeniden seçmesinin nedeni de Garibaldi Sahnesi'ne uygun olan hem de dünya klasikleri arasında sayılan bir eser olmasıydı."

Anton Çehov gibi Rus yazarların yazdığı tiyatro oyunlarının Türk insanının yapısına çok uygun olduğu yorumunu yapan Zafer Algöz, "Biz duygusal bir toplumuz. Ruslar da çok duygusal. Avrupalı insanın soğukluğu onlarda yok. Bu anlamda bizim Çehov'un, Rusların oyunlarını oynamamız, Avrupalılara göre çok daha kolay." değerlendirmesini yaptı.

"Oyunların geçişlerinde Rus bestecilerin eserlerini kullandım"

Algöz, "evlenme teklifi", "tütünün zararları" ve "ayı" isimli kısa hikayelerden oluşan oyunun 2 perdede tamamlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birinci perdede ilk olarak evlenme teklifi oynanıyor. Buradaki karakterler aslında bizim şu anda Anadolu'da ya da şehirde yaşayan insanların yaşadıkları şeyleri anlatıyor. Yani kızın birazcık yaşı geçtiği zaman 'Acaba kız evde mi kaldı?', 'Bir evlendirsek de mürüvvetini görsek.' gibi. 'Tütünün zararları' bölümü de tek kişilik bir oyun. Burada Çehov, biraz kendini anlatmış. 'Ayı' ise çok daha farklı bir konsept var. Orada da bir alacak davası var. Bunlar dışında oyunların geçişlerinde Rus bestecilerin eserlerini kullandım. Bunları seçmemdeki muradım da hiç olmazsa bizden sonraki gelecek olan neslin klasik müzik zevkine sahip olması. Çünkü klasik müzik insanın duygularını, düşüncelerini olumlu yönden değiştirir, yaratıcılığı kamçılar, ruhu dinlendirir."

Anton Çehov'un kaleme aldığı, Yılmaz Gruda'nın çevirisini yaptığı oyunda, Erdinç Gülener, Eylem Yıldız, Emre Başer ve Deniz Denker rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımını ise Birol Gezici gerçekleştiriyor.

Zafer Algöz, Talimhane, Çehov, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 22:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Aziz Dostum Çehov' Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika

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