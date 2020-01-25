Aziz'e böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Aziz'e böyle kurtarıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik'e seslenmesi ve Azize Çelik'in göçük altından elini uzattığı anlar görülüyor.

(İHA)

Aziz'e böyle kurtarıldı

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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